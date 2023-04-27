Свет отключат в 9 утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотни домов в донской столице останутся без электричества в конце недели. Рассказываем, где и когда пройдут отключения света в Ростове-на-Дону 28 апреля 2023. График опубликовала компания «ДонЭнерго».

До 13.00 не будет света в кафе «Наири», «Причал», «Салатница», «Астория», «Гостевой двор», «Башня» и «Левый берег Дона». А также ограничение затронет улицу Левобережную, 1-7.

До 16.00: улица 2-ая Киргизская 46-58, 75-91; улица Казахская 58-72; переулок Обский 2-38, 3-17; переулок Уральский 1-31, 2-36; переулок Ухтомский, 1-35, 2/60; улица Черевичкина 39-61; улица Ереванская 28-44, 47; улица 34-я Линия 11-15, 20-24; улица 36-я Линия 1-23, 2-30; улица 38-я Линия 1-29, 2-20; улица 38-я Линия 1-29, 2-20; улица Вавилова 47, 47А, 49, 49А, 49Б, 49В, 51; улица Таганрогская 3, 21, 27, 29.

До 17.00: улица Еременко 58, 79/2, 81; улица Западная 85-87; улица Калининградская 64, 73-75; улица Шишкина 1-43, 2-40; проспект Космонавтов 4/16; улица Волкова 18, 20, 22, 24; переулок Норильский 14-28; улица Детская 1-79, 2-72; переулок Рационализаторский 31-53, 24-40; проспект Коммунистический 33/3, 31/4; улица 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.

Напомним, донской губернатор Василий Голубев назвал недопустимыми все отключения воды в Ростове дольше 14 дней. При этом он отметил, что две недели – это норма, установленная на федеральном уровне.

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