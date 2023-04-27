В Ростове-на-Дону нашли 10-летнего мальчика, которого искали с 26 апреля

Поиски закрыли в первой половине дня 27 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону нашли 10-летнего мальчика, которого искали со вчерашнего дня. Где ребенок находился почти сутки, неизвестно. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» не стали уточнять информацию, ссылаясь на тайну личных данных.

- Найден, жив! Благодарим всех, кто принимал участие в поиске, - написали волонтеры.

Известно, что поиски закрыли в первой половине дня 27 апреля.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону также нашли двух 14-летних девочек. Школьницы, не вернувшись после уроков, заставили изрядно поволноваться своих близких. В итоге оказалось, что с юными ростовчанками было все в порядке. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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