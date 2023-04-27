Электровозостроители Новочеркасска отметили день рождения завода

Фото: Дмитрий Ибраимов

27 апреля, на Новочеркасском электровозостроительном заводе прошли праздничные мероприятия, посвящённые дню выпуска первой продукции – трех узкоколейных паровозов. Поэтому эта дата считается днем рождения завода.

За многолетнюю историю предприятия было создано 68 типов и изготовлено 17 тысяч электровозов различного назначения. Эти локомотивы – грузовые и пассажирские – осуществляют более половины всех перевозок на электрифицированных железных дорогах России и стран ближнего зарубежья.

Праздник встретил заводчан на площади Трудовой славы. Активисты Совета Инжен подарили гостям брендированные сувениры. Кавер-группа из Ростова-на-Дону исполнила для всех присутствующих любимые и знакомые мелодии.

Фото: Игорь Рыбалко

- Завод сохраняет позиции лидера отечественного электровозостроения. Успешное выполнение производственного плана и освоение нового вида продукции возможны благодаря ответственному подходу к работе и слаженному труду нашего большого коллектива – команды электровозостроителей, - заявил на открытии торжественного собрания трудового коллектива генеральный директор НЭВЗа Евгений Гридасов.

Электровозостроителей поприветствовал и заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко. Он отметил, что благодаря локомотивам предприятия регион хорошо знают в России, и за ее пределами. Завод развивается, наращивает выпуск продукции, осуществляя техническое перевооружение.

Все выступающие подтвердили, что завод последовательно развивает наукоемкое высокотехнологичное производство, реализует проект комплексной цифровизации, проводит масштабные реконструкцию и реструктуризацию, внедряет современные методы организации и управления предприятием, совершенствуется в вопросах профессиональной подготовки.