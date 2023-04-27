Жителям Ростова рассказали, какие породы собак отличаются интеллектом

Самыми умными оказались лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ростовчанам рассказали, какие породы собак отличаются интеллектом. Об этом сообщает портал NEWS.RU со ссылкой на ветеринара Богдана Галкина.
По словам специалиста, лучшие собаки для человека – это породы-компаньоны. Они лучше поддаются дрессировке, быстрее запоминают команды, а также обладают крепким здоровьем и развитым интеллектом. Среди всех отличаются большим умом лабрадор-ретривер, голден-ретривер и немецкая овчарка.
При правильном воспитании за этими породами не нужен будет постоянный контроль. Первое место занимают лабрадор-ретривер и голден-ретривер — дружелюбные и доверчивые собаки среднего размера. Последняя порода считается лучшим помощником для людей с ограниченными возможностями. Немецкие овчарки умны, наделены природным инстинктом защитника и легко дрессируются, — объяснил Богдан Галкин.
Специалист отметил, что овчарки могут проявлять агрессию, если чувствуют опасность для себя или хозяина. Также в число смышленых пород входят пудели, так как они активны и одарены интеллектуальными способностями, сенбернары — большая порода собак, у которой на генетическом уровне заложена забота о человеке. Отличаются очень хорошей памятью, прекрасно ладят с животными и людьми.
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