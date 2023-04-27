В Ростовской области в аварии пострадал 15-летний парень и 88-летняя пенсионерка

В результате ДТП пострадали два человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний пассажир и 88-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 27 апреля около 11:10 на трассе «Котельниково-Песчанокопское» в Орловском районе.

По предварительной информации, 56-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по перекрестку. В какой-то момент он потерял управление и врезался в движущийся в попутном направлении «Ниссан Х TRAIL» под управлением 44-летнего водителя.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение 88-летняя пенсионерка, находившаяся в автомобиле «Хендай Акцент» и 15-летний пассажир автомобиля «Ниссан Х TRAIL», – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)