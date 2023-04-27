В Батайске водитель иномарки сбила 10-летнего школьника

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске водитель "Хендай Акцент" сбил 10-летнего школьника. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 27 апреля в 16:30 на улице Авиагородок, 13.

По предварительной информации, 32-летний водитель "Хендай Акцент" двигалась в районе ома №13. В какой-то момент на проезжую часть выбежал 10-летний мальчик. Водитель не успела вовреям притормозить и сбила ребенка. Известно, что ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте, из-за стоящего транспортного средства.

= В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)