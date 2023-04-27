Сергей Бондаренко занимал должность главы администрации с мая 2029 года. Фото:Новошахтинская городская дума

В Новошахтинске глава администрации города ушел в отставку. Об этом сообщили 27 апреля на сайте городской думы. Сергей Бондаренко покинул пост главы по собственному желанию.

Письменное заявление мэра поступило в гордуму накануне заседания. Его полномочия досрочно прекращены с 27 апреля текущего года.

- Сегодня, на заседании Новошахтинской городской Думы, депутаты объявили сроки проведения конкурса на замещение должности главы Администрации города Новошахтинска и согласовали состав конкурсной комиссии. Конкурс назначен на 30 мая 2023 года, в 11 часов в малом зале Администрации города Новошахтинска, – сообщили в гордуме.

Отметим, что Сергей Бондаренко занимал должность главы администрации с мая 2029 года.

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