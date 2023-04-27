В Ростове опровергли информацию о застройке территории городского ипподрома

Ростовский ипподром продолжает свою работу в прежнем режиме.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростове-на-Дону строительная компания опровергла информацию о застройке территории городского ипподрома. Об этом сообщает газета "Наше Время" со ссылкой исполнительного директора предприятия.
Это заявление было сделано в ходе мероприятия ростовского регионального отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Отметим, что сохранение ипподрома стало одной из ключевых тем встречи.
Руководитель ростовского отделения ВООПиК Александр Кожин сообщил об отзыве судебного иска к региональному комитету по охране памятников культуры по поводу Ростовского ипподрома. Стороны пришли к договоренности приложить совместные усилия к сохранению ипподрома в качестве центра испытаний лошадей.
Отметим, что Ростовский ипподром продолжает свою работу в прежнем режиме.
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