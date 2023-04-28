В Таганроге на закупку электробусов потратят 460 млн рублей

Закупить транспорт нужно до 1 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге за закупку электробусов выделят около 460 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Администрация Таганрога ищет подрядчика, который закупит и поставит партию электробусов. Необходимо приобрести десять единиц транспорта, каждый автобус обойдется в 46 млн рублей. Транспорт должен вмещать в себя 85 человек. Кроме того, будут созданы условия для перевозки граждан с ограниченными возможностями. Также в электробусе будут установлены восемь видеокамер.

Поставщика выберут 16 мая. Всю работу необходимо выполнить до 1 ноября 2023 года.

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