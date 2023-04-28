В Ростовской области планируют улучшить систему оповещения населения на случай ЧС

Работы будут проводиться в 26 муниципалитетах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области власти планируют улучшить систему оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной информации, департамент по предупреждению ЧС ищет подрядчика, который проведет работы по улучшению системы оповещения населения. Эти работы планируется провести в 26 муниципалитетах области: в Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Обливском, Морозовском районах, в Ростове и других районах. На эти цели выделят около 181,2 млн рублей.

Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона 5 мая. Все работы нужно будет выполнить не позднее 20 декабря 2023 года.

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(Подробности)