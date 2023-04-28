В Волгодонске троих человек подозревают в сбыте наркотиков

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске правоохранители подозревают в сбыте наркотиков троих местных жителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, в ходе досмотра местных жителей полиция обнаружила у них пакет с наркотическим веществом весом 249 граммов. Также у одного из злоумышленников обнаружили телефон, в котором находились координаты тайников, а также переписки с оператором Интернет-магазина о получении партии запрещенных веществ для дальнейшей реализации. Все запрещенные вещества у злоумышленников изъяли.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит до 20 лет лишение свободы.

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