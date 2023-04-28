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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:52

В Ростове 76 % опрошенных признались, что недовольны своей зарплатой

На уровень оплаты труда пожаловались медики, юристы и специалисты сферы туризма
Ангелина СКИБА
Доля трудящихся с критическим отношением к зарплате выросла на 5 %

Доля трудящихся с критическим отношением к зарплате выросла на 5 %

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону за год увеличилось количество жителей, недовольных своей зарплатой. К этому выводу по итогам опроса пришли аналитики hh.ru.

- Только 23 % ростовчан вполне устраивает уровень текущей заработной платы. Еще 76 % респондентов заявили, что недовольны уровнем оплаты труда. Остальные затруднились ответить, - говорится в исследовании.

При этом больше половины опрошенных жителей донской столицы - 54 % - считают, что выплаты должны увеличиться в два раза или более. Каждый пятый (20 % опрошенных) хотел бы повышения текущего заработка более чем в 2-3 раза.

Добавим, на юге России по сравнению с 2022 годом доля трудящихся с критическим отношением к зарплате выросла на 5 %.

Недовольство своими доходами чаще всего выражали медики, фармацевты, юристы, специалисты сферы туризма. Удовлетворены выплатами сотрудники сфер безопасности, консалтинга, а также информационных технологии.

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