В Ростове задумались о финансировании строительства дороги к микрорайону на Вертолетном поле

Речь идет о создании дороги на улице Тружеников от 2-й Краснодарской до Батуринской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону приступили к решению финансовых вопросов, связанных с проектом строительства дороги к микрорайону на Вертолетном поле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- В адрес Минтранса Ростовской области готовится пакет документов по вопросу оказания содействия в выделении финансирования на реализацию проекта, - написал Алексей Логвиненко.

Уточним, речь идет о создании дороги на улице Тружеников от 2-й Краснодарской до Батуринской. Эта проезжая часть должна связать Вертолетное поле с городскими магистралями. Проект уже успешно прошел государственную экспертизу.

Ранее стало известно, что в донской столице откроют третий по счету светомузыкальный пешеходный фонтан. Он появится на Западном, в парке «Сказка».

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