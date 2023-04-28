В Ростовской области наградили авторов лучших студенческих бизнес-идей

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В финале регионального проекта «Бизнес СПОсобности», направленного на выявление предпринимательского потенциала среди активных студентов учреждений среднего профессионального образования Ростовской области, были названы команды-победители, предложившие наиболее жизнеспособные коммерческие идеи.

Участниками проекта стали более 1100 учащихся из 41 учреждения среднего специального образования Ростовской области. Команды, предложившие лучшие и наиболее жизнеспособные идеи, были приглашены к участию в финале проекта — Форуме-практикуме «Бизнес СПОсобностей» молодежи Ростовской области, который состоялся в центре «Новый Ростов».

Участники соревнования приняли участие в выездных отборочных мероприятиях в десяти городах Ростовской области. Эти состязания позволили выявить предпринимательские таланты донской молодежи. Также были организованы интерактивные лекции и мастер-классы об основах создания и ведения собственного бизнеса и проведена специально разработанная деловая игра «Я СПОсобен!». Ее целью было приобретение навыков командной работы, целеполагания, генерации бизнес-идей и нестандартных решений.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Финансовым партнером конкурса стал банк «Центр-инвест», который внедряет комплексный подход к развитию талантов и поддержанию молодежных инициатив. Банк наградил победителей конкурса ценными призами и пригласил принять участие в акселерационной программе для дальнейшей реализации бизнес-идей и получении льготного финансирования.

Напомним, что реализуемый проект ставит своей целью обучение молодежи Ростовской области основам бизнеса, а также всестороннее содействует развитию молодежных предпринимательских проектов. Конкурс реализуется некоммерческой организацией «Центр содействия молодежному предпринимательству» при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и Комитета по молодежной политике Ростовской области.