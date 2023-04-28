Ростовчанам придется потерпеть с 9.00 до 18.00.
Фото: Александра БУДАЕВА
Десятки домов на шести улицах в Ростове отключат от света в воскресенье, 30 апреля. Рассказываем, во сколько и где это произойдет.
По данным «ДонЭнерго», с 9.00 и до 18.00 электричество отключат по следующим адресам:
— улица 35-я Линия 21-81;
— улица 37-я Линия 12-76, 25-97;
— улица 39-я Линия 24-90;
— улица Богданова 58-74;
— улица 2-я Пролетарская 51-59, 44-54;
— улица Сарьяна 48-56, 55-73.
Отключить свет придется из-за обрезки деревьев в районе трансформаторной подстанции.
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Отключения запланированы с 14 мая по 7 июня. За этот период рабочим необходимо заняться подготовкой к следующему отопительному сезону (подробности)