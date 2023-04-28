Жителей Ростова попросили не паниковать из-за хлопков, которые слышали вечером 27 апреля

Очевидцы рассказали, что источником звука стал салют на левом берегу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о «серии хлопков», которые раздавались вечером 27 апреля. По словам людей, звуки слышали в Александровке, на 40-летия Победы и в микрорайоне Вересаево.

Ростовчане сначала предположили, что самолет перешел на сверхзвук. Потом несколько интернет-пользователей успокоили земляков, рассказав, что видели «салюты на левом берегу».

- Это были салюты на Левом берегу Дона, лично их видел, - написал один из участников обсуждения.

- Не понимаю, зачем панику наводить. Бывают же свадьбы, Дни рождения. Никто не рассматривает эти варианты? Именно этот звук был, от салюта. Лично стоял и наблюдал за ним. Расслабьтесь и не наводите панику, - добавил в комментариях другой мужчина.

Напомним, ранее донские власти сообщили, что 9 мая в Ростове-на-Дону планируют организовать праздничный салют, а также провести Парад Победы.

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