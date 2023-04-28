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НовостиОбщество28 апреля 2023 8:10

Жителей Ростова попросили не паниковать из-за хлопков, которые слышали вечером 27 апреля

Сначала ростовчане предположили, что самолет перешел на сверхзвук
Ангелина СКИБА
Очевидцы рассказали, что источником звука стал салют на левом берегу

Очевидцы рассказали, что источником звука стал салют на левом берегу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону сообщили в социальных сетях о «серии хлопков», которые раздавались вечером 27 апреля. По словам людей, звуки слышали в Александровке, на 40-летия Победы и в микрорайоне Вересаево.

Ростовчане сначала предположили, что самолет перешел на сверхзвук. Потом несколько интернет-пользователей успокоили земляков, рассказав, что видели «салюты на левом берегу».

- Это были салюты на Левом берегу Дона, лично их видел, - написал один из участников обсуждения.

- Не понимаю, зачем панику наводить. Бывают же свадьбы, Дни рождения. Никто не рассматривает эти варианты? Именно этот звук был, от салюта. Лично стоял и наблюдал за ним. Расслабьтесь и не наводите панику, - добавил в комментариях другой мужчина.

Напомним, ранее донские власти сообщили, что 9 мая в Ростове-на-Дону планируют организовать праздничный салют, а также провести Парад Победы.

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