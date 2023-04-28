Один из крупнейших банков России опубликовал финансовые результаты 1 квартала 2023 года

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По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ демонстрирует восстановление рентабельности бизнеса. За первые три месяца текущего года прибыль составила 146,7 млрд рублей.

- В первом квартале банк продолжил наращивать кредитный и депозитный портфель и клиентскую базу, а также укрепил капитал, реализовав дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Эти результаты были достигнуты благодаря уверенной динамике основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и эффективному управлению расходами в сочетании с дополнительными положительными факторами, - отметил заместитель Президента-Председателя Правления, Финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Финансовые результаты по МСФО

По итогам первого квартала 2023 года активы группы увеличились на 5,0% и достигли 25,6 трлн рублей. Кредиты физическим лицам увеличились на 4,2% до 5,8 трлн рублей на фоне роста ипотечного портфеля и потребительского кредитования. Объем кредитов юридическим лицам увеличился за первый квартал на 2,9% до 12,1 трлн рублей.

В первом квартале 2023 года совокупные средства клиентов Группы выросли на 7,6% до 20,0 трлн рублей, с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 6,4%.

Финансовые результаты банка РСБУ

По итогам первого квартала банк получил 99,9 млрд рублей чистой прибыли, в том числе по процентам - 126,9 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 30,4 млрд рублей.

Совокупные активы банка по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 21,5 трлн рублей, увеличившись на 4,0% по итогам первого квартала.

Совокупный кредитный портфель Банка составил 14,8 трлн рублей, увеличившись за первый квартал 2023 года на 5,2%.

Средства клиентов по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 19,1 трлн рублей. Средства клиентов — юридических лиц составили 12,7 трлн рублей. Средства клиентов — физических лиц составили 6,3 трлн рублей.

Банк соблюдает все регулятивные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России.