Сити-менеджер Ростова поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

На счету ростовских медиков тысячи спасенных жизней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. Специалистов из Ростова-на-Дону в социальных сетях поздравил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Ваш труд - это ежедневный подвиг. Ваша профессия требует не только высочайшего профессионализма, ответственности и решительности, но и большой самоотверженности. В сфере скорой помощи трудятся настоящие профессионалы, бесконечно преданные своему делу, - написал Алексей Логвиненко.

Особые слова благодарности сити-менеджер адресовал ветеранам службы, которые остаются примером для молодых специалистов.

Добавим, сейчас в Ростове-на-Дону работают 10 подстанций и более 70 бригад скорой медицинской помощи. Ежесуточно поступает по 1000-1500 вызовов, большинство из которых сразу же отрабатывают. На счету сотрудников «скорой» тысячи спасенных жизней.

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