Ростовчане пробегут «Зеленый марафон» в защиту леса

Фото:​ пресс-служба Сбербанка

В Ростове 20 мая пройдет забег «Зеленый марафон». Его участники помогут в восстановлении лесов по всей стране. Акцию проводит Сбер совместно с благотворительным фондом компании «Вклад в будущее».

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте марафона до 14 мая. Все благотворительные пожертвования, поступившие на портал СберВместе, поступят в фонд и пойдут на высадку деревьев.

В тот же день в Левобережном парке будет работать лекционный шатер. Ростовчане смогут послушать лекции о спорте, ЗОЖ, экологичном образе жизни. Например, станция «НЕхимия» посвящена экологичным технологиям уборки дома. На станции «Выбирай многоразовое» посетителям расскажут о многоразовых альтернативах одноразовым бытовым предметам. На станции «Потребляй разумно» лекторы познакомят слушателей с принципами разумного потребления.

Фото:​ пресс-служба Сбербанка

На площадке «Зеленого марафона» организуют сбор крышек и обмен домашними растениями. Кроме того, для гостей проведут мастер-класс по созданию экооткрыток.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов отмечает, что забег — не только спортивный праздник, но и социальный проект.

— Мы поднимаем глобальные вопросы, связанные с экологией и пытаемся внести свой вклад в сохранение природы. В прошлом году наши сотрудники и волонтёры высадили 10 тысяч деревьев в Ростовской области. А в этом году с началом весны мы участвуем и организуем субботники. На прошлых выходных с пенсионерами Железнодорожного района очистили территорию родника, — говорит Руслан Салимов.