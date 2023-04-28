Объявлены итоги Всероссийского конкурса проектов памятника «Донским казакам от благодарных потомков»

В Старозолотовском подвели итоги Всероссийского конкурса по разработке проекта памятника.

В Ростовской области подведены итоги Всероссийского конкурса проектов памятника «Донским казакам от благодарных потомков». Монумент должен быть установлен в хуторе Старозолотовском.

Заявки на конкурс подали более 30 участников, среди которых и уже признанные художники, и начинающие авторы.

Для объективности оценки всем конкурсным работам присвоили порядковые номера. Члены жюри не знали имен авторов. Лишь на последнем этапе конкурса имена узнали председатель жюри — народный художник РФ, секретарь Правления Союза художников России Сергей Александрович и председатель оргкомитета — создатель музея «Тихий Дон» Ирина Узденова.

По итогам конкурса первое место жюри не присудило никому — эскизы не в полной мере соответствовали техническому заданию и недостаточно раскрыли заданную идею. При этом весь призовой фонд был реализован в пользу призеров.

Второе место за работу «Донским казакам от благодарных потомков» получил коллектив авторов Л.С. Губарева-Муха, М.А. Приходько и О.В. Миронова из Ростова-на-Дону. Третье место разделили авторы трех работ: А.С. Маркин из Ростова за проект с таким же названием «Донским казакам от благодарных потомков», Е.С. Павлюченко из Волгограда за макет «Во имя России дано нам собраться под знаменем, гербом и флагом одним!», а также М.В. Ильинов и А.Е. Следков из Ростова за проект «Мы и есть Вы». Поощрительным призом наградили Н.М. Раськова из Краснодарского края с проектом «Первый Георгиевский кавалер Первой Мировой войны Козьма Фирсович Крючков».

Добавим, что эскиз призера, занявшего второе место, будет дорабатываться с учетом пожеланий учредителей конкурса для возведения памятника в этно-хуторе Старозолотовском Константиновского района Ростовской области.

Также в день награждения в Старозолотовском гости посадили на аллее дубы Петра Первого. Отметим, в акции Русского музея этно-хутор принимает участие уже не первый год. Здесь уже высажено несколько молодых деревьев, привезенных из Санкт-Петербурга.