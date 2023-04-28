На главной улице Ростова-на-Дону «люди в штатском» задержали инспектора ГИБДД

Инцидент произошел на Большой Садовой, в районе улицы Чехова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В центре Ростова-на-Дону «люди в штатском», предположительно, задержали инспектора ДПС. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на кадры видеосъемки, которые опубликовали очевидцы.
Судя по ролику, инцидент произошел на Большой Садовой, в районе улицы Чехова. Предварительно, неизвестный мужчина обыскивал карманы автоинспектора, который опирался на капот патрульной машины. В этом время второй проверяющий осматривал салон служебного автомобиля.
- Работает ФСБ, внутренняя служба, - прокомментировал голос за кадром.
Журналисты отмечают, что все произошедшее было похоже «на задержание при передаче денег». Насколько это предположение соответствует действительности, неизвестно. Официальной информации о задержании не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове мужчина убил хозяйку квартиры, не договорившись с ней об аренде жилья
По версии следствия, после расправы он обокрал женщину и скрылся (подробности)