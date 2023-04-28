Технологии для университета будущего: Минобрнауки, «Ростелеком» и ректоры обсудили вопросы цифровизации вузов

Первая всероссийская конференция «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В конце апреля представители экспертного сообщества, руководители вузов, а также ИТ-вендоры обсудили актуальные вопросы достижения технологического суверенитета на первой всероссийской конференции «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего», организованной Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с компанией «Ростелеком». Центральными темами мероприятия стали вопросы импортозамещения и готовности вузов к внедрению новых подходов в образовательных процессах.

Участники обсудили темпы цифровой трансформации университетов, а также рассмотрели опыт реализации основных задач, направленных на обеспечение плавного перехода к технологическому суверенитету.

- Конференция по цифровизации вузов может послужить хорошей площадкой для сверки часов между всеми участниками сферы образования и кооперации. Вместе мы найдем ответы на самые сложные вопросы импортозамещения и цифровизации, с которыми сегодня сталкиваются вузы, — отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дарья Кирьянова.

Первая всероссийская конференция «Цифровизация высшего образования: технологии для университета будущего» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Вузы — настоящая кузница кадров и важное звено технологического суверенитета в условиях цифровой экономики. В дальнейшем они могут стать основными центрами исследований и разработок, а также прототипирования решений будущего. «Ростелеком» активно сотрудничает с ведущими вузами страны. Мы считаем необходимым передачу опыта и масштабирование лучших практик, например, в вопросах создания типовых облачных решений и пакетных сервисов для обеспечения безопасности и надежности образовательного процесса, — рассказал директор департамента по развитию стратегических проектов «Ростелекома» Владимир Татаринцев.

Особое внимание ректорское сообщество и ИТ-вендоры уделили вопросам импортозамещения иностранных сервисов и систем хранения данных для обеспечения безопасности вузов.

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