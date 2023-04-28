В Ростовской области 17-летнего подростка, зарезавшего мать, хотят отправить на принудительное лечение

Подросток страдает психиатрическим заболеванием Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области парня, зарезавшего мать ножом, планируют отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 2023 года в одном из домов в Орловском районе.

По версии следствия, мать поругалась с 17-летним сыном. После чего он взял нож и несколько раз ударил женщину. Бил ее в шею, голову и туловище. От полученных травм она сразу же скончалась.

Во время судебной психиатрической экспертизы выяснилось, что подросток страдает психиатрическим заболеванием. Специалисты считают, что это лишает его возможности осознавать опасность действий и руководить ими. По их мнению, он нуждается в принудительном лечении.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении несовершеннолетнего, совершившего запрещенное уголовным законом деяние.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщало подробности этой истории. По данным источника, парень убил мать после того, как она помешала ему играть в компьютер.

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