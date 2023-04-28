В суд Ростова передали дело предполагаемых участников террористического сообщества

Задержанных подозревают по части 2 статьи 205.4 УК РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростов-на-Дону передали уголовное дело, предположительно, в отношении пяти украинских военнопленных. Эту информацию можно найти в электронной картотеке Южного окружного военного суда.

Указано, что дело поступило в инстанцию 26 апреля 2023 года. Задержанных подозревают по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). К слову, за подобное нарушение закона грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В пресс-службе Южного окружного военного суда журналистам сообщили, что материалы «пока находятся на ознакомлении у судьи». Детали обвинительного заключения неизвестны.

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