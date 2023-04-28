Более четырёх тысяч пенсионеров Юга получат материальную помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 мая прекратят работу альтернативные доставочные компании. Люди, которые раньше получали выплаты наличными, уже начали переводить их в банк.

По сообщению ВТБ, с начала года более 4 тысяч представителей старшего поколения, проживающих в ЮФО, перевели зачисление своей пенсии на карту банка. В рамках стратегической инициативы банка «Семейный капитал» каждый из них получит выплату в размере двух тысяч рублей. Отмечается, что средства на счетах пенсионеров страхуются от мошенничества бесплатно.

Наиболее активными оказались пенсионеры Ростовской области и Краснодарского края. Эти регионы стали лидерами по приросту клиентов старшего возраста за первые три месяца квартала текущего года. Сегодня пенсии на карту банка получают уже свыше 62 тысяч южан.

Эксперты отмечают, что финансовая грамотность пенсионеров стабильно растет. Они внимательно следят за предложениями банков, осваивают онлайн-сервисы, новые продукты, выбирая лучшие для себя условия.