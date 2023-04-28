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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 14:37

В Ростове участников ОПГ будут судить за махинации с маткапиталом на 2,5 млн рублей

Дело уже поступило в один из районных судов донской столицы
Ангелина СКИБА
На имущество подозреваемых ранее наложили арест

На имущество подозреваемых ранее наложили арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рассмотрят уголовное дело в отношении предполагаемых участников ОПГ. Дело завели по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- Материалы в отношении трех задержанных поступили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. До этого на имущество подозреваемых был наложен арест на сумму 3,3 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, участники банды с августа 2019 по сентябрь 2020 года незаконно обналичивали государственные сертификаты на материнский капитал. Ущерб федеральному бюджету составил 2,5 млн рублей.

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