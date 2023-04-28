В Ростове-на-Дону проводится голосование по благоустройству скверов

Скверы, которые наберут наибольшее число голосов благоустроят в 2024 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове проводится голосование по благоустройству городских скверов. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы 28 апреля.

Так, в голосовании представлены пять объектов: сквер Пионерский на улице Профсоюзной, 51а; сквер по проспекту Буденновскому, 2; сквер имени Оганова; сквер по улице Седова и сквер Мелиораторов на проспекте Михаила Нагибина, 12/3.

Каждый может проголосовать за одну предлагаемую территорию. Сделать это можно до 31 мая в онлайн-формате на сайте 61.gorodsreda.ru. Скверы, которые наберут наибольшее число голосов благоустроят в 2024 году. Подрядчики обновят лавочки, пешеходные дорожки, урны, обустроят детские площадки и зеленый каркас. Отметим, что из пяти объектов благоустроить можно только четыре. Итоги голосования подведут 7 июня.

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