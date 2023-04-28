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НовостиОбщество28 апреля 2023 17:06

В Ростов-на-Дону с проверкой прибыл первый замминистра МВД

Александр Горовой оценит работу силовых структур города
Лейла МИРИШОВА
В Ростове проверят работу силовых структур города

В Ростове проверят работу силовых структур города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростов с проверкой прибыл первый замминистра МВД России. Об этом сообщает портал 1rnd со ссылкой на собственный источник.

Согласно опубликованной информации, Александр Горовой проверит работу силовых структур города. Ориентировочно замминистра пробудет в донской столице сутки. Отметим, что недавно город посещал по делу ОПГ полиции Ростова замминистра МВД Владимир Кубышко.

Напомним, по версии следствия, участники преступной группировки собирали взятки с предпринимателей. За вознаграждение сотрудники не привлекали бизнесменов к административной ответственности.

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