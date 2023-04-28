В Новочеркасске 1 мая отметят концертами, автопробегом и спортивными соревнованиями

Гостей и жителей города ждет много интересных мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске 1 мая пройдет концерт, автопробег и спортивные соревнования. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Так, в 9 часов утра на стадионе «Ермак» пройдет футбольный турнир среди юношей. Затем, в 10 часов от памятника Якову Бакланову стартует автопробег. Более 20 машин проедут по центральным улицам города. Сопровождать колонну будет праздничная музыка.

В 10:30 в сквере имени Платова состоится концерт творческих коллективов «Первомайские гуляния», а в парке микрорайона Соцгород запланирован концерт «Встречай Первомай!», начало в 11:00. Затем в 11:30 в школе №2 пройдет турнир по баскетболу.

Ближе к вечеру, на площади перед ДК Октябрьский в 16 часов юных горожан порадуют игровой программой. Затем в 17 часов для гостей и жителей города выступит духовой оркестр, а после начнется концертная программа «Весна! Наполним музыкой сердца!».

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