В Ростове инспектора ДПС подозревают в получении взятки

Инспектора задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове в отношении сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело. Как сообщили в региональном СУ СКР, его подозревают в мелком взяточничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, 27 апреля инспектор ДПС следил за соблюдением правил дорожного движения на улице Большой Садовой. Остановив одну из машин, правоохранитель выявил нарушения. Однако оформлять соответствующий протокол не стал. Вместе с водителем авто сотрудник ГИБДД пришел к компромиссу: он не будет оформлять административное правонарушение за деньги - 10 тысяч рублей. Как только автомобилист передал взятку, инспектора задержали оперативники.

- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление совершенного преступления, - прокомментировали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский хакер не выходя из дома «положил» восемь сайтов крупных банков и нефтяных компаний

Суд вынес мужчине приговор

(Подробности)