В Ростове ликвидируют последствия мощного ливня

Спасатели откачивали воду сразу с нескольких улиц. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове ликвидируют последствия сильного дождя, накрывшего город днем 28 апреля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В 14 часов в донской столице разбушевалась непогода. Некоторых людей сносило потоком воды, люки срывало от сильного течения, асфальт размывало и образовывались огромные ямы. Лужи были настолько глубокими, что вода попадала даже в салон автобуса.

Самый большой уровень осадков зафиксировали на улице Малиновского (в районе дома №15Ж), на Привокзальной площади (у дома №2А), на улице Портовой (недалеко от дома №1/7. Аналогичная ситуация была на улице Извилистой, 13/2 и на Шоссейной, 70 и 80. Там понадобилась помощь спецслужб. На места направили 7 расчетов регионального ГУ МЧС и 4 расчета спасателей с 3 мотопомпами и 1 насосно-перекачивающей станцией.

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(Подробности)