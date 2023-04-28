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НовостиОбщество28 апреля 2023 19:14

В Цимлянском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали две свалки

Мусорные очаги находились в станице Калининской
Лейла МИРИШОВА
Мусорные очаги находились в станице Калининской

Мусорные очаги находились в станице Калининской

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Цимлянском районе ликвидировали две свалки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, на территории станицы Калининской находились две свалки. Однако, местная администрация не предпринимала никаких мер по ликвидированию свалок. Прокуратура направила в адрес главы администрации сельского поселения представление.

Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности по статье «Нарушение правил благоустройства территорий».

После чего, все мусорные очаги полностью убрали.

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