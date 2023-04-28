В Ростове следователи выясняют обстоятельства гибели 81-летней женщины во время ливня

28 апреля в ливневом коллекторе в Октябрьском районе нашли тело 81-летней женщины. Фото: СУ СКР по Ростовской области
В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели 80-летней пенсионерки во время ливня. Об этом сообщили в СУ СКР.
По информации ведомства, 28 апреля в ливневом коллекторе в Октябрьском районе нашли тело 81-летней женщины. По данному факту проводится доследственная проверка.
- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины, – сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.
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