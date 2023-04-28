В Гуково водитель иномарки сбил мальчика

С травмами мальчика увезли в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гуково под колеса иномарки попал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 28 апреля около 17:30 на улице Пархоменко.

По предварительной информации, 65-летний водитель "Лифана" двигался в районе дома №10. В какой-то момент на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Юный пешеход погнался за мячиком и ударился об заднюю дверь автомобиля.

- В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

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