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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 20:45

В Гуково водитель иномарки сбил мальчика

Ребенок выбежал на проезжую часть за мячом
Лейла МИРИШОВА
С травмами мальчика увезли в больницу

С травмами мальчика увезли в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гуково под колеса иномарки попал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 28 апреля около 17:30 на улице Пархоменко.

По предварительной информации, 65-летний водитель "Лифана" двигался в районе дома №10. В какой-то момент на проезжую часть выбежал мальчик. Водитель не успел притормозить и сбил ребенка. Юный пешеход погнался за мячиком и ударился об заднюю дверь автомобиля.

- В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ведомстве.

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