Казаки Всевеликого войска Донского примут участие в Параде Победы на Красной площади

Многие из дончан не в первый раз будут чеканить шаг по брусчатке Красной площади. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казаки войскового казачьего общества Всевеликое войско Донской готовятся принять участие в параде на Красной площади в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Возглавит парадный расчет атаман и заместитель губернатора Сергей Бодряков. Об этом сообщает министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской областиhttps://www.donland.ru/.

В составе коробки пройдут представители всех регионов, входящих во Всевеликое войско Донское: Ростовской области, Волгоградской Астраханской, а также Республики Калмыкия.

В тренировках принимают участие 125 человек — 125 основного состава и 20 запасных. Из них 18 уже участвовали в Параде Победы на Красной площади в 2020 и 2021 годах. Кроме того, в парадном расчете присутствуют представители платовских сотен казачьих вузов Дона и участники специальной военной операции.

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