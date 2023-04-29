В Таганроге пройдет первенство и кубок России по парусному спорту

На соревнования ждут более 150 спортсменов. Фото: Игорь НОВИКОВ

В Таганроге с 4 по 10 мая пройдут Всероссийские соревнования по парусному спорту — первенство России по командным гонкам и первый этап кубка России в классе яхт «Финн». Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Первенство России пройдет среди юношей и девушек возрастом до 19 лет в классах яхт «Оптимист», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «420», «парусная доска Техно» и «Зум 8». Этап кубка России состоится среди мужчин в классе яхт «Финн», то есть в одиночном разряде.

Организаторы уточняют, что всего в соревнованиях будет разыграно 11 комплектов наград. Ожидается, что на воды Таганрогского залива выйдут более 150 спортсменов из разных регионов России, развивающих парусный спорт.

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