В Ростовской области проведут акцию «Парад у дома ветерана»

Персональный парад устроят для ветерана из Октябрьского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в этом году продолжится добрая традиция — в Октябрьском сельском районе проведут акцию «Парад у дома ветерана». Персональный парад организуют для Анны Николаевны Крюковой, рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В рамках акции запланировано торжественное прохождение знаменной группы, парадных расчетов воинской части 3660, 150-й мотострелковой дивизии, а также юнармейцев под сопровождение военного оркестра.

Помимо парада для Анны Николаевны подготовят музыкальное поздравление в исполнении юнармейцев и артистов районного Дворца культуры. В репертуаре у ребят будут песни «Победа», «Стою на посту» и «День Победы».

Напомним, акция «Парад у дома ветерана» получила широкое распространение в Ростовской области и по всей России в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса многие ветераны принимали поздравления дома. Под окнами фронтовиков выступают профессиональные и самодеятельные творческие коллективы — читают стихи и поют песни. Акция, которая дарит чувство праздника ветеранам, становится актуальнее, учитывая то, что людям почтенного возраста с каждым годом становится все сложнее принять участие в торжествах, парадах и шествиях.

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