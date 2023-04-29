Стали известны имена пяти кандидатов на должность главы администрации Таганрога

Определились пять кандидатов на должность главы администрации приморского города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Названы имена всех пятерых кандидатов на должность главы администрации Таганрога. Об этом сообщили в городской думе приморского города.

- В соответствии с Решением городской думы от 11 апреля 2023 года проводится конкурс на замещение должности главы администрации города Таганрога, - говорится в сообщении. - Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на должность главы администрации Таганрога в конкурсную комиссию осуществлялся по 20 апреля включительно. В установленные сроки документы предоставили пять кандидатов.

По результатам первого заседания комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации, которое состоялось 27 апреля, к участию в конкурсе были допущены пятеро кандидатов.

Это 64-летний предприниматель Александр Кипоть, 43-летний министр образования Ростовской области Андрей Фатеев, 50-летний замдиректора Таганрогского института им. Чехова Андрей Волвенко, 51-летний победитель второго сезона конкурса «Лидеры России», руководитель направления на заводе «Красный Гидропресс» Александр Ларионов и 39-летняя замглавы администрации Батайска Наталья Богатищева.

Второе заседание комиссии пройдет 3 мая.

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