В Ростове открылись первые аналоги магазинов Zara и Stradivarius с новыми названиями

Магазины, ушедшие год назад из ростовских ТЦ, вернулись под новыми названиями. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в субботу, 29 апреля, открылись первые аналоги магазинов Zara и Stradivarius с новыми названиями - Maag и Vilet. Информацию об этом «КП — Ростов-на-Дону» подтвердили представители ТРК «Горизонт».

Также в ближайшие дни откроются Dub и Ecru — это новые названия Pull & Bear и Bershka.

Напомним, бренды под привычными ростовчанам названиями ушли из России в 2022 году - испанский холдинг Inditex, владевший Zara и Stradivarius, свернул бизнес в России. В апреле текущего года отечественный бизнес Inditex выкупила компания Fashion and More Management DMCC, зарегистрированная в ОАЭ.

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