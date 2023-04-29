В Ростовской области в перевернувшемся автомобиле погиб водитель без прав

От полученных травм водитель скончался на месте. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В субботу, 29 апреля, днем, в Ростовской области произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла на автодороге «Миллерово — Криворожье».

- Около 11.40 27-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, за рулем автомобиля «ВАЗ 2110», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги справа, далее машина съехала в кювет и опрокинулась, - рассказали в ведомстве.

В результате аварии водитель десятки от полученных травм скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Теперь представители правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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