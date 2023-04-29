После жалоб жителей в Таганроге отменили повышение платы за проезд на некоторых маршрутах

Перевозчик объявил, что пока не будет поднимать стоимость проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге отменили повышение тарифа на проезд на ряде городских маршрутов. Такое решение озвучил перевозчик, сообщает пресс-служба администрации приморского города.

Уточняется, что решение было озвучено во время совещания в администрации с одним из перевозчиков. Было рассмотрено обращение автотранспортного предприятия об изменении тарифа на перевозку пассажиров.

- В настоящий момент перевозчик принял решение отложить повышение тарифа на проезд пассажиров по маршрутам №№ 56, 77,13, 50 и 6, - сообщили в администрации Таганрога.

Напомним, стало известно, как изменятся городские маршруты в Ростове-на-Дону с первого по девятое мая в связи с репетициями и празднованием Дня Победы. С полным расписанием маршрутов можно ознакомиться здесь.

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