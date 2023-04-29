«Ростов» сыграл со «Спартаком» на выезде вничью в принципиальном матче

Ростовчане сыграли на выезде со счетом 1:1.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ФК «Ростов» сыграл вничью с принципиальным соперником ФК «Спартак» в Москве в центральном матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Матч завершился со счетом 1:1.
Ростовчане отстают от действующего чемпиона — команды «Зенит» отстают на 12 очков, а «Спартак» - на 13. Победа в этом матче существенно повышали шансы на второе место в РПЛ.
Матч прошел на равных без обилия голевых моментов. Первый мяч забил от «Ростова» Селява на 80-й минуте с передачи Комличенко. «Спартак» отыгрался голом Соболева на 94-й минуте.
После вопросов тренера Карпина арбитр добавил еще три минуты, а наиграли команды на шесть. В итоге тренер заработал красную карточку.
У «желто-синих» теперь 50 очков.
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