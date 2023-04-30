В Ростовской области столкнулись два зерновоза и легковая иномарка

В ДТП попали сразу три автомобиля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Азове Ростовской области вечером в субботу, 29 апреля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковой иномарки. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по донскому региону.

- Около 17.50 на улице Победы в Азове 42-летний водитель за рулем зерновоза «МАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом под управлением 56-летнего водителя, - рассказали в ведомстве. - После этого первый грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Хенде», за рулем которого находился 37-летний водитель.

В результате ДТП обошлось без пострадавших — только автомобили получили механические повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области «ГАЗ» опрокинулся после столкновения с большегрузом

Место происшествия уже осмотрели автоинспекторы (подробнее)