В Ростове после сноса незаконных гаражей на Шоссейнной улице расчистили территорию

За субботник с территории вывезли более 30 кубометров строительного мусора. Фото: администрация Ленинского района Ростова

В Ростове около 30 кубометров строительного мусора и стихийную свалку, образовавшуюся на улице Шоссейной, 172, на месте, где ранее находился незаконный гаражный комплекс на 30 машиномест, убрали во время субботника 29 апреля. Об этом сообщает администрация Ленинского района города.

- После сноса незаконных гаражных построек, который в конце марта произвел собственник кооператива, получив наше предписание, осталось большое количество строительного мусора. 29 апреля специалисты Упоравления ЖКХ» Ленинского района вывезли с этой площадки около 30 кубометров строительного мусора, убрали сухие ветки, очистили образования свалочных очагов, - прокомментировал глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

По его словам, также в субботнике приняли участие также две подрядные организации - «М-Стандарт-Юг» и «Чистый город».

Напомним, в январе текущего года на Шоссейной, 172А, был выявлен самовольно установленный гаражный комплекс на 30 гаражей. Его общая площадь составляла более двух тысяч квадратных метров. После предупреждения администрации бывший собственник убрал гаражи.

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