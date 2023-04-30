В Ростовской области водитель мопеда пострадал, врезавшись в грузовик

ДТП произошло на улице Московской в Азове. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по области.

В Азове Ростовской области водитель мопеда врезался в грузовик. Происшествие случилось на улице Московской утром 30 апреля.

По предварительным данным, 63-летний мужчина за рулем мопеда «Расер» не справился с управлением. Он врезался в припаркованный автомобиль «ГАЗ».

— В результате ДТП водитель мопеда получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 29 апреля в Азове столкнулись два грузовика «МАЗ». Один из низ них после удара врезался в легковушку. В аварии никто не пострадал.

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