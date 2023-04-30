В Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал

Отключения пройдут из-за плановых работ.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В нескольких районах Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал. Кратковременные отключения пройдут с 3 по 5 мая, сообщили в РТРС.
Перерывы трансляции возможны с 11.00 до 17.00 в следующих населенных пунктах:
3 мая — Обливский район.
4 мая — Чертковский и Тацинский районы.
5 мая — Гуково, Обливский район.
В организации пояснили, что в это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения сигнала.