В Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал

Отключения пройдут из-за плановых работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нескольких районах Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал. Кратковременные отключения пройдут с 3 по 5 мая, сообщили в РТРС.

Перерывы трансляции возможны с 11.00 до 17.00 в следующих населенных пунктах:

3 мая — Обливский район.

4 мая — Чертковский и Тацинский районы.

5 мая — Гуково, Обливский район.

В организации пояснили, что в это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения сигнала.