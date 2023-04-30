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НовостиОбщество30 апреля 2023 12:14

В Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал

Отключения пройдут с 3 по 5 мая
Михаил СТРИЖЕВ
Отключения пройдут из-за плановых работ.

Отключения пройдут из-за плановых работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В нескольких районах Ростовской области в течение трех дней будет пропадать ТВ-сигнал. Кратковременные отключения пройдут с 3 по 5 мая, сообщили в РТРС.

Перерывы трансляции возможны с 11.00 до 17.00 в следующих населенных пунктах:

3 мая — Обливский район.

4 мая — Чертковский и Тацинский районы.

5 мая — Гуково, Обливский район.

В организации пояснили, что в это время на станциях будут проходить плановые работы, требующие отключения сигнала.