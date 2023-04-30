Губернатор назвал главную проблему медицины Ростовской области

В Ростовской области обсудили проблемы донской медицины. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Василий Голубев провел встречу с главврачами больниц и специалистами здравоохранения Ростовской области. Разговор был посвящен проблемам донской медицины. Об этом глава региона рассказал на официальной странице в соцсетях.

По словам губернатора, основная проблема — дефицит кадров. Чтобы решить ее, власти увеличивают количество целевиков в медуниверситете. В регионе действует несколько программ поддержки медиков. Специалисты, которые приезжают работать в село, получают «подъемные» в размере от миллиона до полумиллиона рублей. По полмиллиона рублей выплачивают медикам, которые прибывают в шахтерские территории. Для молодых медиков и врачей дефицитных профессий действуют программы помощи при покупке жилья. С января заработала «Ипотека для отличников». Предусмотрены и стимулирующие выплаты, например, компенсация аренды или коммунальных услуг.

— Но пока должного эффекта этот набор мер не принёс. Поэтому сейчас ищем новые решения. На встрече от самих медиков прозвучало немало инициатив. Обязательно проработаем все и будем внедрять наиболее перспективные, — написал Василий Голубев.

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