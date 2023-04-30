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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 13:32

В Ростове отправили в СИЗО родителей, подозреваемых в убийстве восьмимесячной дочери

В отношении супругов возбуждено уголовное дело
Михаил СТРИЖЕВ
Подозреваемых допросили. Фото: следственное управление следственного комитета по РО.

Подозреваемых допросили. Фото: следственное управление следственного комитета по РО.

В Ростове избрали меру пресечения в отношении супругов, которых подозревают в убийстве дочери. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении подозреваемых под стражу. Они будут находиться под арестом до 28 июня.

Напомним, в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное группой лиц». По версии следствия, 28 апреля супруги причинили восьмимесячной дочери травмы, от которых она скончалась. После этого они попытались скрыть ее тело. Позже мать заявила в полицию о похищении ребенка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что известно о происшествии и подозреваемых на данный момент.

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