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НовостиОбщество30 апреля 2023 13:53

В Таганроге активисты провели субботник на Старом кладбище

Для волонтеров организовали показ фильма и экскурсию
Михаил СТРИЖЕВ
Субботник прошел 29 апреля.

Субботник прошел 29 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге активисты провели субботник на старом кладбище. Акция прошла 29 апреля, сообщила депутат гордумы Елена Сирота.

Субботник прошел в рамках волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти». В акции приняли участие студенты Таганрогского колледжа морского приборостроения и ученики школы № 10.

После мероприятия для волонтеров организовали показ фильма о Крымской войне и экскурсию.

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