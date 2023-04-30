Субботник прошел 29 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге активисты провели субботник на старом кладбище. Акция прошла 29 апреля, сообщила депутат гордумы Елена Сирота.

Субботник прошел в рамках волонтерского проекта «Возвращение исторической памяти». В акции приняли участие студенты Таганрогского колледжа морского приборостроения и ученики школы № 10.

После мероприятия для волонтеров организовали показ фильма о Крымской войне и экскурсию.

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