Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Ростовчанин собирается заняться другими проектами. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул телепрограмму «Кто хочет стать миллионером?» Выпуск программы 29 апреля вышел с ведущей Юлианной Карауловой.

Дибров сообщил, что планирует участие в других проектах телеканала. У него есть несколько идей, который он бы хотел реализовать.

— Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке", — рассказал он в интервью ТАСС.

Ранее Юлианна Караулова поделилась своими впечатлениями от участия в проекте. Она отметила, что Дмитрий Дибров был строгим ведущим. По словам Карауловой, она в силу характера будет вести передачу по-другому.

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