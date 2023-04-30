Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Ростовчанин собирается заняться другими проектами.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Ростовчанин Дмитрий Дибров покинул телепрограмму «Кто хочет стать миллионером?» Выпуск программы 29 апреля вышел с ведущей Юлианной Карауловой.
Дибров сообщил, что планирует участие в других проектах телеканала. У него есть несколько идей, который он бы хотел реализовать.
— Это мы сейчас обсуждаем, это у нас сейчас в творческой подготовке", — рассказал он в интервью ТАСС.
Ранее Юлианна Караулова поделилась своими впечатлениями от участия в проекте. Она отметила, что Дмитрий Дибров был строгим ведущим. По словам Карауловой, она в силу характера будет вести передачу по-другому.
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